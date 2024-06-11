بروتوكول تعاون بين بيت الزكاة وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع لمستحقي الإعانات

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

شهد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس أمناء "بيت الزكاة والصدقات"، توقيع بروتوكول تعاون "بيت الزكاة والصدقات" وبنك مصر لإصدار بطاقات مسبقة الدفع (Co-Branded Cards)، لإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين على البطاقات البنكية.

ووقع بروتوكول التعاون الدكتورة سحر نصر، المدير التنفيذي لبيت الزكاة والصدقات، مستشار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، ومحمد الإتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر.



وبحسب بيان لبيت الزكاة، بموجب هذا البروتوكول سيصدر البنك بطاقات مسبقة الدفع مصممة خصيصًا لإضافة الإعانات الشهرية للمستحقين على هذه البطاقات البنكية بدلًا من استخدام الحوالات النقدية، تماشيًا مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي ولتقديم الخدمات البنكية للفئات المجتمعية التي لا تحظى بتغطية القطاع المصرفي.

وقالت الدكتورة سحر نصر: نسعى، عن طريق بروتوكول التعاون مع بنك مصر، لتيسير حصول المستحقين على خدمات بيت الزكاة والصدقات على الإعانات، وذلك بناء على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، بضرورة تقديم أفضل خدمة لكل لمستحقي الزكاة والصدقات من البيت.

ولفتت إلى أن بيت الزكاة يسعى لتبني كافة الحلول الإلكترونية والتكنولوجية التي تسهل استقبال وتوجيه أموال الزكاة والصدقات إلى مستحقيها في أسرع وقت، وأن بيت الزكاة والصدقات قدم العديد من المبادرات المجتمعية، مثل الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية والأرامل والمطلقات، فضلًا عن الخدمات الطبية والعلاجية، وفك كرب الغارمين والغارمات، وتيسير زواج الفتيات غير القادرات، وكفاله الأيتام، وتقديم المساعدات الطبية لذوي الهمم.

ومن جانبه، أشار محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إلى أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار دور البنك الرائد في مجال المدفوعات الإلكترونية، ويعزز خطة البنك في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية عن طريق القنوات الإلكترونية المختلفة، في إطار سعي بنك مصر الدائم لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته، بما يضمن مواكبة التطور العالمي؛ حيث حقق البنك مصر نسب نمو متميزة في عام 2023م بلغت 95% من إجمالي قيم محفظة قبول المدفوعات الإلكترونية (نقاط البيع بنسبة 53% والمواقع الإلكترونية 300% (بإجمالي عدد 640 ألف نقطة بيع وأكثر من 6 آلاف موقع إلكتروني، كما أتاح البنك لعملائه العديد من الخدمات الرقمية من خلال تطبيق الموبايل البنكي، مثل خدمة التحويل اللحظي لرقم الحساب أو بطاقة بنكية أو إلى عنوان الدفع IPA، وكذا تفعيل بطاقات الخصم الفوري والبطاقات الائتمانية وشراء واسترداد الشهادات، الأمر الذي يوفر على العميل الوقت والسرعة في الحصول على الخدمات المصرفية عنها في حالة الذهاب إلى الفرع، كما يمكن للعملاء القيام بتعاملاتهم المصرفية عن بعد (online) لضمان تحقيق قيمة مضافة تنعكس على المنتجات الرقمية المقدمة للعميل، والعمل بشكل أسرع لتقديم تجربة بنكية مميزة للعملاء تلبي احتياجاتهم وتواكب المتغيرات الموجودة على الساحة .