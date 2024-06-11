الرحلات بدأت.. مواعيد قطارات العلاوة الإضافية بمناسبة عيد الأضحى

كتب- محمد نصار:



بدأت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اعتبارًا من أمس الاثنين، تشغيل عدد من القطارات الإضافية علاوة على القطارات الحالية خلال الفترة من 10/6/2024 إلى 28/6/2024 تيسيرًا على جمهور الركاب وراحتهم.

وجاءت بيانات القطارات العلاوة الإضافية التي يتم تشغيلها خلال عيد الأضحى المبارك، ومواعيد تشغيلها على النحو التالي:

أولًا: تشغيل قطارات تالجو بين القاهرة/ الأقصر والعكس

- قطار 2040 (تالجو) القاهرة/ الأقصر، يعمل في الفترة من 10/6/2024 وحتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 08:40 مساءً من محطة القاهرة ويصل محطة الأقصر الساعة 05:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2041 (تالجو) الأقصر/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 وحتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 08:30 صباحًا من محطة الأقصر ويصل محطة القاهرة الساعة 05:25 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

ثانيًا: تشغيل قطارات VIP القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1940 (VIP) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 09:50 مساءً من محطة القاهرة ويصل محطة أسوان الساعة 10:30 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1941 (VIP) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:30 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 11:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1946 (VIP) القاهرة/ أسوان، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:00 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 05:15 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1947 (VIP) أسوان/ القاهرة، يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:50 صباحًا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 03:00 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

ثالثًا: تشغيل قطارات ثالثة مكيفة بين القاهرة/ أسوان والعكس

- قطار 1942 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:40 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1943 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 03:00 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 03:40 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1952 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من ليلة 10/11-6-2024 حتى ليلة 27/28-6-2024 حيث يقوم الساعة 12:45 صباحًا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 01:45 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1953 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 07:35 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 07:55 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1954 (ثالثة مكيفة) القاهرة/ أسوان، يعمل في الفترة من 10/6/2024 حتى 27/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:20 صباحًا من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 11:05 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1955 (ثالثة مكيفة) أسوان/ القاهرة، يعمل في الفترة من 11/6/2024 حتى 28/6/2024 حيث يقوم الساعة 10:15 صباحًا من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 10:40 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1944 (ثالثة مكيفة) الإسكندرية/ أسوان، يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:10 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 09:05 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 1945 (ثالثة مكيفة) أسوان/ الاسكندرية، يعمل يوم 19/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:30 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 01:15 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

رابعًا: تشغيل قطارات مخاصيص للاتحاد النوعي وأهالي النوبة ونادي الجعافرة وأبو الريش

- قطار 2242 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للاتحاد النوعي يوم 13/6/2024 فقط، حيث يقوم الساعة 06:10 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان الساعة 07:25 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2243 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للاتحاد النوعي، يعمل يوم 21/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءً من محطة أسوان ويصل محطة القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقاً للجدول المرفق.

- قطار 2244 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية، يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 10:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2245 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية، مخصوص للأندية النوبية بالإسكندرية يعمل يوم 22/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءً طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2246 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:35 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان 07:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2247 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:20 مساءً من محطة أسوان يصل القاهرة الساعة 07:20 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2248 (ثالثة تهوية ديناميكية) القاهرة/ أسوان، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 13/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 07:30 مساءً من محطة القاهرة ويصل أسوان 10:00 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2249 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ القاهرة، مخصوص للنادي النوبي الرياضي بالقاهرة يعمل يوم 20/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 05:40 مساءً من محطة أسوان ويصل القاهرة الساعة 07:10 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2250 (تحيا مصر) الإسكندرية/ أسوان، مخصوص لنادي الجعافرة بالإسكندرية، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:30 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 05:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2251 (تحيا مصر) أسوان/ الإسكندرية، لنادي الجعافرة بالإسكندرية، يعمل يوم 23/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 06:30 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 11:50 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2252 (ثالثة تهوية ديناميكية) الإسكندرية/ أسوان، لنادي أبو الريش بالإسكندرية، يعمل يوم 14/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 12:20 مساءً من محطة الإسكندرية ويصل أسوان الساعة 04:45 صباحًا طبقًا للجدول المرفق.

- قطار 2253 (ثالثة تهوية ديناميكية) أسوان/ الإسكندرية، لنادي أبو الريش بالإسكندرية، يعمل يوم 24/6/2024 فقط حيث يقوم الساعة 09:45 مساءً من محطة أسوان ويصل الإسكندرية الساعة 02:05 مساءً.