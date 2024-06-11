21 صورة من إزالات المطرية.. استكمال أعمال تطوير منطقة الجبانات

كتب- محمد نصار:

تواصل الأجهزة التنفيذية بحي المطرية استكمال أعمال إزالة منطقة الجبانات 2 في نطاق الحي ضمن خطة تطوير المنطقة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وتوجيهات الدولة لتقديم حياة بشكل أفضل للمواطنين وفي إطار الجهود المبذولة من حي المطرية وبناء على توجيهات محافظ القاهرة.

وتستهدف أعمال الإزالات التي يتم تنفيذها في حي منطقة الجبانات 2 بنطاق حي المطرية، تطوير وتوسعة الحي.

وفي الوقت نفسه، يتم صرف التعويضات المادية المستحقة لسكان شارع الجبانات 1 و2 بنطاق حي المطرية.