قبل 4 أيام من عيد الأضحى.. "التموين": ضخ 30 ألف رأس من الماشية واللحوم بالمنافذ

كتب- محمد سامي:

قال أحمد كمال، معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي، خلال جولة تفقدية على مجزر البساتين التابع للشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، إن الـمجزر يضخ يوميًّا ١٥٠ طنًّا من اللحوم الطازجة بـ١٥٠٠ مجمع استهلاك يوميًّا.

وأضاف كمال أنه يتم طرح كيلو لحم كندوز صغير طازج بسعر 285 جنيهًا، و335 جنيهًا للبلدي الطازج، والضأن المجمد بسعر 335 جنيهًا للكيلوجرام، ويصل سعر الضأن البلدي 360 جنيهًا للكيلوجرام، لافتًا إلى أنه يتم طرح كيلو اللحوم الهندي بسعر 220 جنيهًا، ويتم ضخ كميات كبيرة بنحو 1000 طن، إضافة إلى 3 آلاف طن من الدواجن بسعر 135 جنيهًا للكيلو الواحد، موضحًا أنه تم أيضًا بالتوازي طرح كميات كبيرة من السلع الأساسية بكميات كبيرة، إذ سيتم طرح 180 ألف طن سكر زيادة عن المعدل الطبيعي، وكذا 60 ألف طن من الزيوت، و20 ألف طن من المكرونة، و15 ألف طن من الأرز، إضافة إلى تكثيف طرح السلع التموينية لتزامن فترة العيد مع استمرار ضخ السلع التموينية.

وأشار كمال إلى أن المجمعات الاستهلاكية مستمرة في العمل واستقبال المستهلكين يوم الوقفة وأول وثاني وثالث أيام العيد، مع تحديد 2 مخزن جملة في كل محافظة خلال هذه الفترة أيضًا؛ لإمداد المنافذ التموينية باستمرار.

وتابع معاون وزير التموين لشؤون المشروعات والإعلام والمتحدث الرسمي: هناك غرفة عمليات مركزية طوال أيام العيد سواء بالوزارة أو مديريات التموين بالمحافظات أو الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيتم المرور على مستودعات الدقيق والبوتاجاز ومحلات البقالة؛ للطمأنة والتأكد من توافر السلع بالكميات والأسعار المناسبة، وذلك بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك والإدارة العامة لشرطة ومباحث التموين بوزارة الداخلية.





















