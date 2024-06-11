"التموين": أسعار اللحوم بالمنافذ تبدأ من 220 جنيهًا للكيلوجرام

كتب- محمد سامي:

قال العميد محمود السعدني، العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إن كميات اللحوم متوفرة وآمنة تمامًا، ويوجد حاليًّا في محجر توشكى ١٠ آلاف رأس ماشية، ويتم استعاضتها بشكل دوري من خلال 7500 رأس ماشية داخل الحدود السودانية.

وقال السعدني، خلال جولة تفقدية لمجزر البساتين بمشاركة المركز الإعلامي لوزارة التموين، اليوم الثلاثاء، إن هناك ١٠ آلاف رأس ماشية من جيبوتي موجودة حاليًّا في مجزر سفاجا، مضيفًا أنه تم التعاقد على 1000 طن لحوم هندي، تم استلام ٥٠٠ طن منها، وجار استلام الكميات الأخرى تباعًا.

وأوضح العضو التنفيذي بالشركة المصرية للحوم والدواجن أن هناك لجانًا من وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية موجودة في السودان وجيبوتي؛ للكشف على الماشية في بلد المنشأ قبل شحنها إلى مصر، ثم يتم الكشف مرة ثانية عليها عند وصولها، والكشف البيطري الثالث بعد عملية الذبح؛ للتأكد من سلامة اللحوم وخلوها من أي أمراض .

وقال السعدني إنه يتم طرح اللحوم والدواجن بأسعار أقل من السوق المحلية؛ بما يتراوح من 15 إلى 20٪، حيث يتم طرح كيلو اللحوم البلدي بسعر 335 جنيهًا، بينما اللحوم السوداني بـ285 جنيهًا، والضأن المجمد الأوروجواي بـ335 جنيهًا، والضأن البلدي بـ360 جنيهًا.