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اليوم.. مدبولي يشارك بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد بالعاصمة الإدارية

11:56 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

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كتب - محمد سامي:


يشارك الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بالملتقى الأول لبنك التنمية الجديد في مصر، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي 11 و12 يونيو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويتم تنظيمه بشكل مُشترك من قبل وزارة التعاون الدولي وبنك التنمية الجديد.


‎ويأتي الملتقى عقب انضمام مصر كعضو في بنك التنمية الجديد (NDB) في مارس 2023، حيث يهدف إلى التعريف بعمليات البنك، وتعزيز سبل التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، ومناقشة فرص التعاون المستقبلية بين أعضاء تجمع البريكس المؤسسين والجدد، وتعظيم الاستفادة من إمكانيات التعاون المتاحة لدى البنك في ظل الدور المحوري الذي تلعبه مصر في المنطقة، باعتبارها مركزًا للربط بين قارات العالم، وتقوم بدور متنامي في سلسلة القيمة والتجارة العالمية.


الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بنك التنمية الجديد
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