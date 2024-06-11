أستاذ اقتصاد: الاتحاد الأوروبي حريص على الشراكة مع مصر رغم تحديات التعاون مع دول جنوب المتوسط

كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الاتحاد الأوروبي يولي اهتمامًا كبيرًا لمصر كشريك استراتيجي، رغم التحديات التي تواجهها علاقاته مع دول جنوب البحر المتوسط.

وأشار غنيم، خلال لقائه ببرنامج "في المساء مع قصواء" على فضائية سي بي سي، إلى أن اتفاقية الشراكة الشاملة والاستراتيجية التي تم توقيعها بين مصر والاتحاد الأوروبي في عام 2022، تعكس هذا الاهتمام وتفتح الباب أمام فرص استثمارية جديدة.

وأوضح غنيم أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي يمكن أن تساهم في تعزيز التعاون في مجالات مختلفة، مثل الطاقة والتعليم والصحة. ومع ذلك، أشار إلى أن هناك مجالات أخرى، مثل الخدمات في الاتصالات والتعليم، لا تزال بحاجة إلى مزيد من التطوير.

ودعا غنيم أجهزة الدولة إلى العمل بشكل أكثر تنسيقًا وتناغمًا في الملف الاقتصادي، مشيرًا إلى وجود بعض التضارب في الأهداف بين الوزراء.

وأكد أن تعزيز التعاون بين مختلف الجهات الحكومية سيساهم في تحقيق أقصى استفادة من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في مصر.