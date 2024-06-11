18 صورة ترصد حملات مكثفة لـ"الجيزة" بهذه المناطق استعدادا لعيد الأضحى 2024

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كتب- محمد أبو بكر:

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حي الهرم بتنظيم حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات للمحال والمقاهي والكافيهات من الطريق العام، وذلك في إطار التجهيزات لاستقبال عيد الاضحى المبارك 2024؛ لظهور الطرق بالشكل الحضاري اللائق.

وبحسب بيان "المحافظة"، الإثنين، شنت محافظة الجيزة من خلال حي الهرم حملة بشوارع الدكتور لاشين من طريق المريوطية فيصل وكعبيش والطوابق، وتم خلالها رفع جميع الحواجز والبلدورات التي تعيق الطريق العام، وتحرير ٨ محاضر لإشعال الطريق واتلاف طبقة الطريق من قبل محال مخالفة، ورفع إشغالات محال للخضراوات والفاكهة والباعة الجائلين، وذلك بمتابعة ميدانية لمعتز مسعود، القائم بأعمال رئيس حي الهرم وشرطة المرافق.

وشهدت حملات حي الهرم، رفع وإزالة شوادر لبيع الأضاحي والمواشي بالطريق العام تعيق حركة المارة؛ تنفيذًا لقرار اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمنع إقامة الشوادر بالطرق العامة وأن تكون في الاراضي الفضاء.

وضمت الجهود، تنظيم حملات نظافة وتجريد واسعة؛ لتسهيل حركة المواطنين بالتعاون مع هيئة النظافة؛ لتجريد الشوارع ورفع الأتربة وتجمعات القمامة ومتابعة أداء شركات الجمع السكني وجاري استكمال الحملات.