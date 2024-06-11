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تضر بالقولون والشرايين.. استشاري التغذية تحذر من الإفراط في تناول اللحوم الحمراء

01:00 ص الثلاثاء 11 يونيو 2024

استشاري التغذية تحذر من الإفراط في تناول اللحوم ال

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كتبت- داليا الظنيني:

قدمت الدكتورة سارة شوقي، استشاري التغذية العلاجية، مجموعة من النصائح الهامة حول تغذية الأطفال.

أكدت خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على أهمية تنويع مصادر البروتين في غذاء الأطفال، حيث أوضحت أن الإفراط في تناول اللحوم الحمراء، رغم فوائدها، يمكن أن يضر بالقولون والشرايين.

ونصحت استشاري التغذية العلاجية، بتناول السمك مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، بالإضافة إلى مصادر أخرى للبروتين مثل الدجاج والبقوليات.

شددت على ضرورة عدم إجبار الأطفال على تناول كميات زائدة عن حاجتهم، موضحة أن حجم قبضة يد الطفل هو الكمية المناسبة من البروتين التي يجب أن يتناولها.

وأضافت أن الإفراط في تناول السكريات يؤدي إلى تراكم الدهون على الكبد، وأن الإفراط في تناول البطيخ، رغم احتوائه على الماء، يمكن أن يزيد من السعرات الحرارية بسبب محتواه من السكريات.

أشارت إلى أنه يمكن البدء في قياس نسبة الدهون في جسم الأطفال من عمر 12 سنة، كإجراء احترازي لتقييم الحالة الصحية وتصحيح أي مشاكل صحية محتملة.

تناول اللحوم الحمراء التغذية الصحية اللحوم الحمراء سارة شوقي
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