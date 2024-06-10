عمرو أديب عن تعادل المنتخب أمام غينيا بيساو: رجعنا بـ نقطة وجاتلنا نقطة

كتب- حسن مرسي:

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تعادل المنتخب الوطني الأول لكرة القدم مع غينيا بيساو بهدف لكل منهما، في إطار مباريات الجولة الرابعة من تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

خلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الإثنين: "رجعنا بـ نقطة من غينيا وجات لنا نقطة، هوا هيجي إيه أحسن من كده، هل ده مستوى فريق جيد، ده احنا واقعين في مجموعة أكازيون، إحنا في مجموعة الله يسهله".

وتسائل مقدم "الحكاية": هوا حضراتكم عايزين توصولوا كأس العالم للتمثيل المشرف؟، بعد اللي عملته المغرب في قطر بقينا أمام تحدي تاني، المغرب كان عينه على الكاس، المنتخب ده لو راح كأس العالم هيبقى المركز 48، اتحاد الكرة "طموحلس" بيشتغل بالحتة على حلم الوصول للمونديال.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب: "غينيا بيساو ملهاش علاقة بالكورة زي البقدونس في السلطة، منتخب مصر لديه إصرار على الدخول في حسبة برما للوصول لكأس العالم، ليه لاعيبة مصر دايمًا مرهقة، حسام حسن لازم يعرف مستوى لاعيبته قبل ما يغير أي خطة، ده مكنش فيه خطة أساسًا!".