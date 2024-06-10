الأرصاد تصدر بياناً عاجلاً بشأن الموجة شديدة الحرارة وتكشف موعد ذروتها

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، حالة الطقس المتوقعة غدًا الثلاثاء على معظم أنحاء البلاد

وقالت الهيئة في منشور أنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس غدا ارتفاع تدريجي في درجات حرارة موضحًا أنه بداية لموجة شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية شديدة الحرارة وسيطرة مرتفع جوي بطبقات الجو العليا والذي بدوره يعمل على حبس الحرارة على سطح الأرض.

وأوضحت الهيئة، أن ذروة الحالة يوم الخميس 13 يونيو وحتى يوم السبت 15 يونيو لتتخطى العظمى على القاهرة 40 درجة مئوية

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