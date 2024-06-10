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خبير في الشأن الإسرائيلي: الوضع الراهن يحمل مؤشرات على تصاعد الأزمة داخل حكومة نتنياهو

07:53 م الإثنين 10 يونيو 2024

بنيامين نتنياهو

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كتب- حسن مرسي:

علق الدكتور أحمد فؤاد أنور، الخبير في الشأن الإسرائيلي، على استقالة بيني جانتس، رئيس حزب معسكر الدولة، وجادي آيزنكوت، عضو الحزب، من مجلس الحرب الإسرائيلي والتي تعكس حالة الاضطراب السياسي الراهنة في إسرائيل.

في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى على برنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، توقع فؤاد أن تؤدي هذه الاستقالات إلى حل مجلس الحرب الإسرائيلي، وأن هناك إمكانية لتشكيل مجلس جديد يتمتع بولاء لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

وفي ظل الضغوط الدولية، لفت أحمد فؤاد الانتباه إلى وجود مظاهرات إسرائيلية أمام مقر زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في تل أبيب، والتي تهدف إلى الضغط على نتنياهو لقبول اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس.

واختتم أحمد فؤاد تصريحاته مُشيرًا إلى أن سياسة التماطل التي ينتهجها نتنياهو في الموافقة على المقترحات الدولية لوقف العنف قد تؤدي إلى غرق "سفينة نتنياهو" السياسية، مؤكدًا على أن الوضع الراهن يحمل في طياته مؤشرات على تصاعد الأزمة داخل الحكومة الإسرائيلية.

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