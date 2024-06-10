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10 صور ترصد استطلاع محافظ الجيزة أراء المواطنين بالتخطيط المروري لمحور المريوطية فيصل

07:19 م الإثنين 10 يونيو 2024
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كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على إهتمام الدولة وقيادتها برفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم بمختلف القطاعات.

جاء ذلك بحسب بيان "المحافظة"، الإثنين، خلال جولة المحافظ لتفقد أعمال التطوير الجارية بقطاعات محور المريوطية والمنصورية، حيث حرص المحافظ على الحديث مع المواطنين من المارة وقائدى المركبات للتعرف على مدى رضائهم عن الأعمال ومناقشة أرائهم وإقتراحاتهم فى ذات الصدد.

كما إصطحب راشد، عددًا من المواطنين من قاطنى المنطقة فى جولة لتفقد أعمال المخطط المرورى الجديد بالمنطقة الواقعة بين كوبرى فلفلة وتقاطع المريوطية مع الطريق الدائرى.

وإستعرض "المحافظ"، تفاصيل المخطط ودوره فى القضاء على العشوائية المرورية وتسهيل حركة وإنتظار المركبات دون إعاقة الحركة المرورية.

كما أوضح محافظ الجيزة، أن الأعمال تأتي في اطار حرص الدولة علي رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الاثرية ورفع كفاءة المناطق المحيطة.

وبحسب بيان "الجيزة"، أكد المواطنين على الفارق الذى تحدثه الأعمال من حيث تحقيق السيولة المرورية والتخفيف من معاناتهم بسبب التلوث والضوضاء الناتجة عن المواقف العشوائية والتكدسات المرورية سابقًا.

وعبر المواطنون عن سعادتهم وإعجابهم بالأعمال، والمستوى الحضارى الذى إنتقلت إليه المناطق المطلة على المحاور المذكورة، مبدين إستعدادهم للتعاون والمساهمة فى إجراءات الحفاظ عليها و استدامتها.

محافظ الجيزة التخطيط المروري حور المريوطية فيصل اللواء أحمد راشد
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