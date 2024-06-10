تجنبًا لكارثة وجودية.. برلمانية: يجب وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي

كتب- نشأت علي:

أشادت النائبة حياة خطاب، عضو مجلس الشيوخ، بالدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، التي حملت عنوان "الشباب والذكاء الاصطناعي.. الفرص والتحديات"، موضحةً أن البعض استعرض كل المعلومات عن الذكاء الاصطناعي، ولكن لا بد من الإشارة إلى عدة أمور.

وأضافت خطاب، خلال كلمتها بالجلسة العامة لـ"الشيوخ"، اليوم الإثنين، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، أنه من الممكن أن تتعارض أهداف الذكاء الاصطناعي مع القيم الإنسانية الأساسية، كما أن عدم التحكم في الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى كارثة وجودية، موضحةً أنه من الممكن أيضًا أن يؤدي إلى الافتقار في الإبداع.

وشددت عضو مجلس الشيوخ على ضرورة وضع مبادئ توجيهية أخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ولأغراض مفيدة، بجانب إعداد وتنفيذ قوانين للحماية من إساءة استخدام الذكاء الاصطناعي.

جاء ذلك خلال ثاني أيام مناقشة مجلس الشيوخ الدراسة المقدمة من النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة، والتي تناولت تأثير الذكاء الاصطناعي على مستقبل ملايين الوظائف التي ستختفي؛ والتي سيحل محل بعضها وظائف أخرى ويختفي تمامًا بعضها الآخر.



