الشاب المصفوع من عمرو دياب: أنا مش بتاع كشري جديد.. "احنا صعايدة"

حاول التواصل معي.. الشاب المصفوع يتحدث لمصراوي ويكشف مفاجآت في أزمة

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كتب- محمد عمارة:

استنكر سعد أسامة، الشاب المصفوع من عمرو دياب، وصفه من قبل البعض، بأنه سيكرر تريند "واقعة عامل محل الكشري".

وقال أسامة لمصراوي، في تصريحات خاصة: بعض الناس وصفتني بإني هركب التريند زي بتاع الكشري، وده مش حقيقي، والفلوس متهمنيش، احنا صعايدة.

وأضاف لمصراوي: أعيش فترة صعبة في حياتي، وأنا مدمر نفسيا بسبب ما حدث في حفل زفاف ابنة محمد السعدي ونجل منصور عامر.

وتابع سعد: كل ما أطلبه حقي وكرامتي ترجع لي، ومش عايز تعويض مادي ولا حاجة، أنا حررت توكيلا لمحام لاتخاذ ما يلزم ولن أتنازل.

وقررت جهات التحقيق، إخلاء سبيل الشاب سعد أسامة، صاحب واقعة الصفع على يد المطرب عمرو دياب، أثناء محاولته التقاط صورة معه.

وأمرت جهات التحقيق بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الواقعة وصولًا إلى حقيقتها.

وحرر دفاع الفنان عمرو دياب محضرًا ضد الشاب الذي حاول التقاط صور سلفي مع الفنان في إحدى حفلات الزفاف، مؤكدا أن الشاب أمسك بموكله عمرو دياب من الظهر ووضع الموبايل في وجهه عنوة.

النجم عمرو دياب، تصدر قوائم مواقع التواصل، وموقع البحث جوجل، مع تصاعد الجدل، حول واقعة تعديه بالصفع على "شاب"، خلال تقديم فقرته الغنائية في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي ونجل رجل الأعمال منصور عامر.

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حاول التواصل معي.. الشاب المصفوع يتحدث لمصراوي ويكشف مفاجآت في أزمة عمرو دياب