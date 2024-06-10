رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى ويرفع الجلسة لموعد غير محدد

كتب- نشأت علي:

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة للمجلس التي انعقدت اليوم الإثنين، دون تحديد موعد الجلسة القادمة، موضحا أن اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أن يجوز بموافقة المجلس أن تؤجل الجلسة ليوم غير معين، وعملا بحكم هذه الفقرة تؤجل الجلسة القادمة ليوم غير معين وسيتم إخطاركم بهذه الجلسة فور تحديدها.

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ على دراسة بشأن الشباب والذكاء الاصطناعي - الفرص والتحديات، وأحالها إلى رئيس الجمهورية.

وقبل رفع الجلسة حرص رئيس المجلس، على توجيه التهنئة للشعب المصرى بحلول عيد الأضحى المبارك، قائلا: "تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية خلال الأيام القليلة القادمة بعيد الأضحى المبارك، تلك المناسبة الغالية والعزيزة علينا جميعاً، والتى تحمل في طياتها الكثير من الدلالات والمعانى الإيمانية الجليلة، حيث يتوافد الحجيج من جميع دول العالم لأداء فريضة الحج، تلك الرحلة الإيمانية العظيمة التى تصفى القلوب وتطهر النفوس، وتشكل تطبيقاً عملياَ للفضائل والقيم الإنسانية الحميدة.

وتابع: "بهذه المناسبة، اسمحوا لى أن أتقدم باسمى واسمكم جميعاً لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولشعب مصر العظيم، بأصدق التهانى والأمنيات، داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة على جميع الشعوب العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وعلى بلدنا العزيز بمزيد من الأمن والازدهار".