10 أيام ويبدأ فصل الصيف.. موعد ذروة ارتفاع الحرارة وتفاصيل الطقس حتى عيد الأضحى -فيديو

كتب- أحمد السعداوي:

استعرض موقع "مصراوي"، عبر بث مباشر، تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، حتى عيد الأضحى.

وتشهد مصر، هذه الأيام، موجة شديدة من الطقس الحار التي تنخفض حدتها "مؤقتًا" ثم تعاود "الارتفاع" من جديد.

ووصلت درجة الحرارة العظمى بالقاهرة إلى 41 درجة مئوية، وتجاوزت درجات الحرارة 48 درجة في محافظة أسوان، يوم السبت الماضي، وَفق الهيئة العامة للأرصاد الجوية، ويوم الخميس، سجلت أسوان درجة حرارة اقتربت من 50 درجة مئوية، ووصلت إلى 49.6 "في الظل".

وأعلنت "هيئة الأرصاد الجوية" حدوثَ "انخفاض طفيف ومؤقت" في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، يومَي الأحد والإثنين.

واعتبارًا من غدٍ الثلاثاء، سوف تشهد مصر "ارتفاعًا تدريجيًّا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء"، وَفق الهيئة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل الطقس خلال الفترة من الإثنين إلى السبت 15 يونيو؛ حيث يسود طقس حار على شمال البلاد شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدل على باقي الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة في الظل حتى السبت المقبل، يوم عرفة:

الثلاثاء: 38 - 24

الأربعاء: 39 - 25

الخميس: 40 - 26

الجمعة: 42 - 27

السبت: 43 - 28

وأوضحت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلتها عبر "مصراوي"، كل التفاصيل المتعلقة بطقس الأيام المقبلة، وموعد استقرار الأحوال الجوية.

ولمعرفة كل التفاصيل وللإجابة عن الأسئلة التالية عبر الفيديو المُدرج:

س: ما تفاصيل طقس اليوم والأيام المقبلة؟

س: ما أسباب هذه الارتفاعات في درجات الحرارة ووصولها إلى 50 درجة مئوية في بعض مناطق جنوب مصر، على غير المعتاد في هذا التوقيت من العام؟

س: هل بالفعل المنطقة بأكملها تقع تحت "تخلخل في الضغط الجوي"، يساعد على جذب الرياح شديدة الحرارة؟

س: هل مصر معرضة لتكرار الأمر وارتفاعات غير مسبوقة في درجات الحرارة تستمر عدة أيام؟

س: هل تسببت النشاطات البشرية كقطع الأشجار مثلاً في "احترار" كوكب الأرض وجعله أكثر تلوثاً؟

س: اتصالًا بهيئة الأرصاد السعودية، ما تفاصيل الطقس بالأراضي المقدسة لنطئمن على الحجاج المصريين؟

س: هل هذه الموجة مستمرة معنا حتى عيد الأضحى؟