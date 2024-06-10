ابني كان داخل انتخابات مجلس الشعب وقلم عمرو دياب دمره.. والد سعد أسامة يكشف التفاصيل

كتب- محمد نصار:

كشف والد سعد أسامة، تفاصيل واقعة صفع نجله بالقلم على يد الفنان عمرو دياب.

وقال أسامة، في تصريحات تلفزيونية، إلى برنامج "تحت الشمس": القضاء هيجيب حقنا، وإحنا عملنا محضر في قسم الشرطة.

ورد على ما يثار بشأن أن نجله لم يكن من المدعوين للفرح، قائلًا: نجلي لا يذهب إلى الأفراح بدون دعوة كما يتم ترديده، سعد بيشتغل في مجال الأفراح.. بيشتغل يوم أو يومين في الأسبوع وبيرجع بيته.

وأضاف: ابني كان رايح الفرح ده يشتغل، وكان رايح عشان عمرو دياب لأنه كان معروض عليه شغل تاني في المنيل بمبلغ أعلى لكنه راح الفرح ده عشان عمرو دياب لأنه بيحب عمرو دياب والكينج محمد منير.

وتابع والد سعد أسامة: ابني حالته النفسية زي الزفت، بقاله 26 ساعة لا كل ولا شرب، هوا موجود في القاهرة والناس هنا كلها عرفت والضرب عندنا في الصعيد حاجة كبيرة جدًا، الناس زعلانة جدًا، القلم ده كسر راجل عند الصعايدة.

ورد والد سعد أسامة، على ما يثار بشأن محاولتهم استغلال الترند، بقوله: لو عايز أطلع ترند كنت رحت لمحطات الإذاعة واتكلمت، أنا زعلان لما ابن عمه يقول: ليه عمي ضربوه بالقلم!.



وواصل: ضربني وبكى وسبقني واشتكى، عمرو دياب عمل محضر وابني مرمي في البيت عنده انهيار عصبي، وكان ممكن الأمور تمشي أهدى من كده لو عمرو دياب معملش محضر، كان قدامك 900 بنت مضربتش بنت منهم ليه، الرجالة بس اللي بتضرب بالقلم!.

واستطرد والد صاحب الواقعة: ابني ادمر، ابني كان داخل انتخابات مجلس الشعب، والأول على دفعته، و4 سنين رئيس اتحاد الطلبة.



وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة، إخلاء سبيل الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب، خلال محاولة التقاطه صورة مع الهضبة في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي.