20 صورة تنشر لأول مرة.. تفاصيل ممشى أهل مصر من إمبابة للساحل قبل افتتاحها

كتب- محمد نصار:

يترقب سكان محافظة القاهرة افتتاح المرحلة الثانية من مشروع ممشى أهل مصر بكورنيش النيل، كمتنزه عام للمواطنين ومتنفس في قلب العاصمة.

وينشر مصراوي تفاصيل تنفيذ ممشى أفراد متدرج ومطاعم، وكافتيريات ومحلات تجارية ومسرح للحفلات الغنائية ومرسى يخوت على نهر النيل، في المسافة من كوبري إمبابة حتى كوبري الساحل بطول 1.200 متر.

ويتم تنفيذ مشروع ممشى أهل مصر على 3 مراحل متتالية، تم الانتهاء من افتتاح المرحلة الأولى منها بشكل رسمي أمام المواطنين.

ويتضمن مشروع ممشى أهل مصر تطوير الواجهات النيلية وزيادة الأنشطة الترفيهية للمواطن وزيادة أماكن الجذب السياحي.

المشروع عبارة عن ممشى أفراد متدرج المناسيب على طول الكورنيش بطول 4.7 كم، ويبلغ متوسط عرض الممشى العلوي 4.5 م بينما يبلغ متوسط عرض الممشى السفلي 6.5 م ويضم المشروع 19 مبنى، منها 5 مطاعم، و5 كافتيريات، و62 محلًا تجاريًا، و3 جراجات بسعة إجمالية 180 سيارة، إلى جانب 3 مدرجات بإجمالي أطوال 315 مترًا تتسع لـ 1240 فردًا.

كما يضم المشروع مسرحًا بمساحة 275 م2 يتسع لـ 772 فردًا، ومرسى لليخوت ليحقق الاستفادة الكبرى من نهر النيل في تمكين المواطنين من الاستمتاع بمنظره الجميل وسيساهم أيضًا المشروع في تطهير المجرى النهري وتوسعة وتهذيب المجرى الملاحي لنهر النيل للحفاظ على استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه، ومنع التعديات والعشوائيات والارتقاء حضاريًا بها.