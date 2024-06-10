"ده ولا شيكابالا".. عمرو أديب يعلق على فيديو مراجعة الجيولوجيا: "فين وزارة التعليم"

كتب- حسن مرسي:

عرض الإعلامي عمرو أديب، فيديو متداول لمدرس جيولوجيا يجمع الطلاب للمراجعة بإحدى صالات كرة اليد بمدينة 6 أكتوبر.

وخلال برنامجه "الحكاية"، عبر فضائية "mbc مصر"، سلط الإعلامي عمرو أديب الضوء حول مدى ملاءمة هذا المكان لإجراء مراجعة تعليمية، خاصة مع وجود أنوار وموسيقى صاخبة، معلقًا: "ستاد ملك الدولة.. أنوار ومزيكا، ده أسطورة ولا كأنه شيكابالا نازل الملعب".

وأشار أديب إلى أن وزير الشباب والرياضة قد أحال المسؤولين عن الصالة للتحقيق بسبب تأجيرها للمدرس، متسائلاً عن موقف وزير التعليم من هذا الأمر.

وأضاف مقدم "الحكاية": عدد الطلاب اللي حضروا المراجعة 40 ألف طالب، لو كل طالب دفع 300 جنيه، هتكون تكلفة الحصة مليون جنيه، معقبًا: "ده بيكسب أكتر من توم كروز".

وانتقد أديب هذه الظاهرة، مشيراً إلى أنها تعكس عدم وجود دعم كافٍ للتعليم، وأن الطلاب يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة لحضور الدروس الخصوصية.

واختتم حديثه قائلاً: "طالب مين.. هو ده التعليم اللي عايزينه؟.. البيان الحقيقي كان لازم ييجي من وزير التعليم وليس وزير الشباب الرياضة الذى قرر إيقاف المسؤولين عن الصالة وإحالتهم للتحقيق".

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمدرس وهو يجمع الطلاب في الصالة، لإعطاء دروس خصوصية، مما أثار استياء الكثيرين.