لم نسجل أي شكاوى من المواطنين.. وزير التموين يكشف أسباب تعديل سعر الخبز المدعم



كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إنه تم صرف 191 مليون رغيف اليوم السبت، مقارنة بـ 293 مليون رغيف في الأول شهر مايو، دون تسجيل شكاوى من المواطنين أو أصحاب المخابز.

وأوضح وزير التموين خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة "mbc"، أن هناك زيادة في سعر توريد أردب القمح من 1600 إلى 2000 جنيهًا هذا العام، الأمر الذي تسبب في زيادة التكلفة الإجمالية لفاتورة دعم الخبز من 91 مليار جنيه في موازنة العام 2024 إلى 125 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، مع الإشارة إلى أن 40% من الدقيق المستخدم في إنتاج الخبز يأتي من المصادر المحلية بينما يتم استيراد الـ60% الباقية.

تطرق الوزير إلى الضرورة الملحة لإعادة التوازن في منظومة الدعم، حيث كانت هناك مقترحًا بتقليل عدد الأرغفة المدعومة لكل فرد إلى 3 بدلًا من 5 أرغفة أو تعديل سعر الرغيف من 5 إلى 20 قرشًا، وذلك لتقليل الأثر على المواطن البسيط.

وأشار إلى أن العجز في الموازنة المخصصة للخبز بلغ 34 مليار جنيه، مؤكدًا أن تعديل سعر الرغيف سيسهم في تغطية 13.7 مليار جنيه من هذا العجز وتبقى الحكومة مسؤولة عن النسبة الأكبر منه.

وأكد الوزير، على أنه في 2006، عندما كان سعر أردب القمح 400 جنيهًا، كانت التكلفة الفعلية لرغيف الخبز 20 قرشًا، بينما كان يُباع للمواطن بـ5 قروش، ولكن مع وصول سعر أردب القمح إلى 2000 جنيهًا في العام الحالي، يصبح من غير الممكن الإبقاء على السعر القديم للرغيف، خاصة وأن قيمة الـ5 قروش تدنت بشكل كبير، وأصبحت لا تساوي شيئًا في الوقت الراهن، مع عدم قدرة الدولة على تحمل الفروق الكبيرة في التكلفة.