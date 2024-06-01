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125 مليار للخبز.. "خطة النواب": 636 مليار جنيه مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة

08:51 م السبت 01 يونيو 2024

النائب فخري الفقي

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مجلس النواب يعرض تقرير اللجنة الخاص بالموازنة الجديدة على النواب.

وقال "الفقي"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء السبت: "ارتفاع مخصصات الدعم في الموازنة الجديدة 636 مليار جنيه لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن".

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "في بند رغيف الخبز مخصصات الدعم الخاصة به بلغ 125 مليار جنيه بالموازنة الجديدة".

وتابع: "يتم استهلاك 100 مليار رغيف سنويا في مصر"، مضيفًا: "زيادة سعر الخبز المدعم يوفر حوالي 15 مليار جنيه ويتم توجيههم لزيادة عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أنه ما يتم توفيره في الخبز يتم تحويله على مشروعات تخدم المواطن.

موازنة العام المالي دعم الخبز مخصصات الدعم خطة النواب
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