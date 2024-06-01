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BBC

اختفت في ظروف غامضة.. 10 معلومات عن طبيبة تخدير مصرية تم العثور عليها مقتولةً في تركيا

04:47 م السبت 01 يونيو 2024

مقتل طبيبة مصرية في تركيا

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كتب- محمد سامي:

أعلنت السلطات التركية مقتل طبيبة مصرية في تركيا تدعى الدكتورة نهى محمود سالم؛ حيث وجدت للسياحة قبل نحو شهر من الآن، ووصلت الطبيبة، التي تعيش بمدينة الإسكندرية، إلى تركيا قبل شهر واختفت قبل أسبوع، وبعد العثور على جثتها تم إجراء تحليل الحمض النووي بواسطة معهد الطب الشرعي، وتم تسليمها إلى نجلها يحيى حسن، بعد التشريح.

وينشر "مصراوي" أبرز المعلومات عن الطبيبة المصرية:

- طبيبة تخدير

- تعيش في مدينة الإسكندرية

- تبلغ من العمر 64 عامًا

- منسقة حملة ما ترميش في الأرض وتنظيف الشواطئ

- نشرت عددًا من "بوستات" التأييد لمركز تكوين.

- ظهرت في عدد من الأخبار والتقارير التليفزيوينة تتحدث عن المركز.

- سافرت إلى تركيا آخر شهر أبريل الماضي للسياحة.

- انقطع الاتصال بها منذ أسبوع.

- تم العثور على جثمانها في منطقة غابات بالقرب من محطة مترو كوكاتيب، في بيرم باشا بإسطنبول.

- تم تشييع جنازة الطبيبة المصرية نهى محمود سالم، ودفنت في مقبرة كيليوس بتركيا، وهي مقبرة للأجانب في المدينة.

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مقتل طبيبة مصرية في تركيا تحليل الحمض النووي معهد الطب الشرعي تركيا الدكتورة نهى محمود سالم
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