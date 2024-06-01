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BBC

توجيهات جديدة.. أول تحرك من "التموين" بعد رفع سعر رغيف الخبز - صور

02:23 م السبت 01 يونيو 2024
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كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن عمليات صرف الخبز للمواطنين في أكثر من ثلاثين ألف مخبز، منتظمة، مشيرًا إلى أن الوزارة تنتج يوميًّا ما بين ٢٥٠ مليونًا و٢٧٠ مليون رغيف خبز.

وأضاف المصيلحي أنه وجه مديري مديريات التموين بالمرور على المخابز وبقالي التموين والمستودعات؛ لمتابعة صرف الدقيق، والتي تقوم بصرف الدقيق للمخابز والمواطنين على بطاقة الدعم.

ونوه وزير التموين والتجارة الداخلية بأن أسعار السلع التموينية ثابتة ولم تتغير، قائلًا إن زجاجة الزيت على المنظومة بـ٣٠ جنيهًا للعبوة زنة ٨٠٠ جرام، والسكر بـ١٢.٦٠ قرشًا، والسكر الحر على البطاقة التموينية بـ٢٧ جنيهًا الكيلوجرام.

وتلقى المصيلحي تقريرًا من مديري المديريات حول عمل المخابز ومنافذ صرف السلع التموينية، وأكد التقرير الوارد انتظام عمليات صرف الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، يستفيدون من دعم الخبز، وما يقارب 63 مليون مواطن يستفيدون من المنظومة التموينية.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزير يتابع لحظيًّا عمليات صرف الخبز والسلع التموينية مع مديري المديريات، مضيفًا أنه وجَّه كل الأجهزة الرقابية بالوزارة ومديريات التموين، لمتابعة عمليات الصرف على الأرض وحل أي مشكلات قد تواجه المواطن.

وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة لم تتلقَّ أي شكوى حتى الآن من أي مواطن، وفي جولة له اليوم ومدير المركز الإعلامي، رمضان الشحات، بمنطقة الطوابق بمحافظة الجيزة، للاطمئنان على انتظام عمليات صرف السلع التموينية والخبز، أكد المتحدث الرسمي أنه لم يتلقَّ أي شكوى من أي مواطن، وأن عمل المخابز يسير كالمعتاد في صرف حصة المواطن؛ سواء ليوم أو ثلاثة أيام، دون أي تغير في حصة المواطن على البطاقة التموينية بالأسعار والأوزان المقررة.

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أسعار السلع التموينية البطاقة التموينية صرف الخبز والسلع التموينية
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