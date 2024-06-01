7 خطوات.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024 بـ"رقم العداد"
كتب- محمد صلاح:
يبحث المشتركون بشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2024.
وحددت الشركة القابضة للكهرباء، 7 خطوات يجب اتباعها من مشتركي الشركات لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024، برقم عداد المشترك، وسداد الفاتورة.
الخطوة الأولى:
- تبدأ بدخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الرابط التالي:
الخطوة الثانية:
- الضغط على قسم الخدمات.
الخطوة الثالثة:
- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.
الخطوة الرابعة:
- كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها (العنوان بالكامل – المحافظة) التابع لها العميل.
الخطوة الخامسة:
- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.
الخطوة السادسة:
- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.
الخطوة السابعة:
- الضغط على زر الاستعلام.
ويمكن لمشتركي الخدمة معرفة الاستهلاك الشهري، وسداد الفاتورة المستحقة عن الشهر الجديد.
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