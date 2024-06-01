7 خطوات.. كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يونيو 2024 بـ"رقم العداد"

كتب- محمد صلاح:

يبحث المشتركون بشبكات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية عن الآليات التي أتاحتها الشركة القابضة للكهرباء؛ للاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة شهر يونيو 2024.

وحددت الشركة القابضة للكهرباء، 7 خطوات يجب اتباعها من مشتركي الشركات لمعرفة قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر يونيو 2024، برقم عداد المشترك، وسداد الفاتورة.

الخطوة الأولى:

- تبدأ بدخول المشترك على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال الرابط التالي:

الخطوة الثانية:

- الضغط على قسم الخدمات.

الخطوة الثالثة:

- الضغط على خانة الاستعلام عن الفواتير المباشرة.

الخطوة الرابعة:

- كتابة البيانات الخاصة به؛ للتأكد منها (العنوان بالكامل – المحافظة) التابع لها العميل.

الخطوة الخامسة:

- تدوين الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.

الخطوة السادسة:

- كتابة رقم العداد المكون من 10 أرقام.

الخطوة السابعة:

- الضغط على زر الاستعلام.

ويمكن لمشتركي الخدمة معرفة الاستهلاك الشهري، وسداد الفاتورة المستحقة عن الشهر الجديد.