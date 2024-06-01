موعد انتهائها غير محدد.. موجة حارة طويلة تبدأ اليوم والذروة منتصف الأسبوع

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كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تبدأ في الارتفاع التدريجي بداية من اليوم السبت، بالتزامن مع بداية موجة حارة تضرب كل المحافظات.

وأضافت "غانم": توجد كتل هوائية قادمة من شبه الصحراء العربية، مما سيؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة ودخول كل المناطق في موجة على أنت تكون ذروتها منتصف الأسبوع.

وأوضحت عضو الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة اليوم من المتوقع أن تصل إلى 37 بارتفاع 4 درجات، وتستمر الحرارة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع وتصل لـ 40 درجة على القاهرة، و44 على المناطق الجنوبية.

وأشارت إلى أن الموجة الحارة مدتها قد تتجاوز أكثر من أسبوع، كما أن معدلات قيم درجات الحرارة في شهر يونيو أعلى من شهر يوليو، لافتة إلى أن موعد إنكسار موجة الارتفاعات في درجات الحرارة غير محدد على الخرائط الجوية، تجعلنا نشعر بشكل أكبر بارتفاع قيم درجات الحرارة.

ونصحت منار غانم، المواطنين الابتعاد عن أشعة الشمس خاصة فترة الظهيرة، وارتداء الملابس القطنية وشرب المياه والسوائل.