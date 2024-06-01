محافظ الجيزة يناقش نسب انتهاء مشروعات الخطة الاستثمارية 2023-2024

كتب- محمد أبو بكر:

أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات ومديري المديريات الخدمية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، ورفع معدلات الأداء بها، والاستفادة من المبالغ المرصودة لنهو المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك، بحسب بيان محافظة الجيزة، السبت، خلال لقاء ترأسه المحافظ بحضور رؤساء الأحياء والمراكز والمدن؛ لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات بالوحدات المحلية.

واطلع "راشد"، خلال اللقاء، من مدير التخطيط والمتابعة بالديوان العام، على موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، وتمت الإشارة إلى انتهاء جميع الأحياء من الخطة الاستثمارية بنسبة 100% عدا أحياء إمبابة والعمرانية، وانتهاء مراكز كرداسة وأوسيم والعياط من الخطة.

وأوضح محافظ الجيزة، أن نسب التنفيذ لباقي المراكز تراوحت ما بين 75 إلى 90%؛ لاستكمال أعمال رصف عدد من الطرق لديهم والتي من المقرر الانتهاء منها خلال أيام.

وشدد "المحافظ"، على رؤساء أحياء ومراكز العمرانية وإمبابة وأبو النمرس والصف، بسرعة انتهاء مشروعات الرصف المتبقية، مؤكدًا أنه غير مسموح بأي تقصير في إنهاء المشروعات وفقًا للجدول الزمني المحدد لها.

كما شدد "راشد"، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية؛ لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، وإلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال والمواصفات الفنية المحددة ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.