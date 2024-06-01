بعد قليل.. مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد جلسة مغلقة لمناقشة خطة المرحلة المقبلة

كتب-عمرو صالح:

يعقد مجلس أمناء الحوار الوطني في الواحدة من ظهر اليوم السبت جلسة مغلقة بمقر الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بمدينة الشيخ زايد.

يأتي ذلك لمناقشة موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية للتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة لدعم القضية الفلسطينية وبما يحمي أمنها القومي وسيادتها على أراضيها والوقوف بحزم ضد أية محاولات لتصفية القضية، خاصة بعد التطورات الخطيرة التي خلفها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة.

وكان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، قد أعلن أن مجلس أمناء الحوار، قرر الاجتماع لمواصلة فعالياته، اليوم السبت الساعة 1 ظهرًا بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب موضحا أن أن جدول أعمال الاجتماع سيتضمن:

1- بحسب طلب رئيس الجمهورية في إفطار الأسرة المصرية الأخير، فمن الضروري على الحوار الوطني إدخال موضوعات الأمن القومي والسياسة الخارجية ضمن مناقشاته، وذلك نظرا للأوضاع الخطيرة التي خلقها العدوان الإسرائيلي الدموي على قطاع غزة، بحيث يتوصل إلى مقترحات تدعم مواقف مصر الثابتة والمستمرة في مواجهته، وحماية أمنها القومي وسيادتها على أراضيها، وفي دعمها القضية الفلسطينية والوقوف بحزم ضد أي محاولة لتصفيتها.

2- المناقشة التفصيلية لما تم حتى الآن من جانب الحكومة في تنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار، ووضع ضوابط وآلية عمل اللجنة المنبثقة من مجلس الأمناء لمتابعة هذا بالتنسيق مع الحكومة، بما يضمن التنفيذ الفعلي والسريع لهذه المخرجات.

3- متابعة وتقييم لجان وموضوعات الحوار التي لم تناقش حتى الآن أو لم تناقش أجزاء منها، واقتراح الجدول الزمني المناسب لمناقشتها.

4- ما يستجد من أعمال وموضوعات يرى أعضاء المجلس مناقشتها

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