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الرغيف بـ "ريال".. 23 صورة من المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة

11:50 ص السبت 01 يونيو 2024
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (7)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (3)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (4)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (5)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (6)
  • عرض 23 صورة
    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (8)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (9)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (10)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (11)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (2)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (14)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (12)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (13)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (17)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (18)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (19)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (20)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (21)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (22)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (23)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (15)
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    المخابز في أول يوم لتطبيق زيادة العيش الجديدة (16)

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كتب- محمد سامي:

تصوير- هاني رجب:

يدأ قبل قليل صرف أسعار الخبز المدعم بالسعر الجديد 20 قرشًا للرغيف تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء برفع سعر الخبز.

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عمل المخابز منذ صباح اليوم، حيث أشارت إلى انتظام إنتاج الخبز المدعم وصرفه للمواطنين على بطاقات التموين على مستوى محافظات الجمهورية.

كما تتابع الأجهزة الرقابية المخابز ومدى الالتزام بالأسعار المقررة وإنتاج خبز جيد للمواصفات القياسية.

يأتي ذلك في الوقت الذي أصدر فيه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيهًا وزاريًا رقم 18 لسنة 2024 بشأن تعديل تكلفة سعر الخبز المدعم من 5 قروش إلى 20 قرشًا.

وتضمن التوجيه الوزاري استمرار تقديم رغيف الخبز البلدي المدعم بذات الحصص المقررة 5 أرغفة للفرد يوميًا المدرج تموينيا وبذات الأوزان المقررة 90 جم/ للرغيف وبذات المواصفات المقررة، وتعديل سعر رغيف الخبز البلدي المدعم المنتج بالمخابز البلدية.

أسعار الخبز المدعم وزارة التموين مجلس الوزراء رفع سعر الخبز بطاقات التموين وزير التموين
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