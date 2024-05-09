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BBC

بحضور وزراء وشخصيات عامة.. 15 صورة لاحتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه

10:57 م الخميس 09 مايو 2024
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (11)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (1)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (3)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (2)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (5)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (7)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (6)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (9)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (10)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (12)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (13)
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    احتفال الاتحاد الأوروبي بالذكرى 20 لتأسيسه (14)

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

تصوير- هاني رجب:

أحتفل الاتحاد الأوروبي بالذكرى العشرين لتأسيسه، تحت عنوان "يوم أوروبا" بمشاركة السفير كريستيان بيرجر رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر وبحضور عددًا من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات السياسية والعامة.

وكان في مقدمة الحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعلي الميلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسها الجندي وزيرة الدولة للهجرة والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار.

كما حضر الاحتفال، محافظ بنى سويف والنائب محمد أبو العنيين والنائب محمد أنور السادات والمرشح الرئاسي السابق حازم عمر ونائب السفير السعودي عبدالرحمن الدهاس وعدد من السفراء والشخصيات العامة.

الاتحاد الأوروبي الذكرى العشرين لتأسيس الاتحاد الأوروبي يوم أوروبا وزير المالية محافظ بنى سويف
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