فرص جديدة بالخارج.. سفر 5000 عامل مصري إلى اليونان بهذا الموعد - تفاصيل

ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة وتحذر من هذه

كتب- محمد أبو بكر:

التقى حسن شحاتة، وزير العمل، ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو، سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما.

واتفق "شحاتة"، بحسب بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية ماهرة ومُدربة إلى دولة اليونان وتفعيل جميع أشكال التعاون والاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد وزير العمل، أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة في موسم صيف 2024، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة منذ فترة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية.

ووفقًا لـ"العمل"، تعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل، وهم 5000 عامل زراعي، مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل جميع الاتفاقيات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسال العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء والسياحة وغيرها.

كما تعهد وزير الهجرة اليوناني، بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرً؛ نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

وأوضح "شحاتة"، أن وزارة العمل كجهة منوط بها التعاون في تنقل الأيدي العاملة وتوعيتها بحقوقها وواجباتها من خلال "وحدة توجيه ما قبل المُغادرة " التابعة للوزارة، ولديها كل مُقومات التدريب المهني، وتمتلك 83 مركز تدريب مهني ثابت ومُتنقل في جميع أنحاء الجمهورية، وأطلقت في يناير الماضي مشروع مهني 2030، بالتعاون مع القطاع الخاص؛ لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وشدد الوزير، على امتلاك مصر العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، مؤكدًا جاهزيتها من الآن لجميع الطلبيات الخاصة بهذا الشأن في كل المجالات.

وإتفق الجانبان، على تفعيل قنوات الاتصال وتبادل الخبرات؛ لإنجاز جميع الإجراءات المُتفق عليها.

وتحدث وزير الهجرة واللجوء اليوناني، عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، وأن اليونان تَعتبِر مصر حليفا وشريكا استراتيجيا في جميع المجالات.

وقال وزير الهجرة اليوناني: مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وثقافي في العالم أجمع، واليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي تتحدث من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية في إبراز الدور والجهود المصرية في جميع الملفات.

وأشاد بحديث وزير العمل، بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الاتفاقيات في مجال العمل.

وأكد وزير الهجرة اليوناني، أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة ومؤهلة وواعية بحقوقها وواجباتها وتمتلك المهارات اللازمة للعمل في الخارج.

وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.