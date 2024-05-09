حج 2024.. "السياحة": 200 ألف شخص لم يعودوا من السعودية منذ رمضان

كتب- محمد أبو بكر:

قال مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، إن ما يزيد على 200 ألف معتمر سافروا باستخدام تأشيرة الزيارة إلى المملكة العربية السعودية ولم يعودوا منذ شهر رمضان.

وأضاف "صادق"، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أن ما يحدث حاليًا في موسم الحج "تهريج"، والكيانات الوهمية غير المرخصة والسماسرة انتشروا ويقومون بالنصب على أعداد كبيرة من المواطنين، بإعطائهم تأشيرة الزيارة على أنها تأشيرة لأداء مناسك حج 2024، قائلًا: "طالبوا الناس تقعد من شهر رمضان لحد ما موسم الحج ييجي".

وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن المملكة العربية السعودية تفاجأت بزيارات بالملايين من خلال استخدام تأشيرة الزيارة، وقررت فرض إجراءات صارمة؛ لتنظيم موسم الحج هذا العام.

وأشار إلى أن كل المواطنين المسافرين عبر تأشيرة الزيارة يجب عودتهم يوم 15 ذو الحجة نتيجة إنتهاء التأشيرة، مضيفًا :"حال استمرارهم لا يمكنهم الذهاب لأي مؤسسة رسمية وإلا فسيتم ترحيلهم؛ فمثلًا إذا مرض أحدهم لا يمكنه الذهاب إلى المستشفى مهمًا كانت حالته".

وتابع "صادق"، أن المواطنين يعتقدون أنهم سافروا بشكل رسمي وقانوني، من خلال تأشيرة زيارة ودفع الباركود واستقلال الطائرة ودفع ما يصل إلى 150 ألف جنيه، ولا يعلمون الفرق بين تأشيرة الزيارة وتصريح الحج.

وأكمل عضو غرفة شركات السياحة، أن الوزارة يجب أن تشكل لجانًا لحل جميع المشاكل التي ستواجه المصريين في السعودية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن من يملك تأشيرة زيارة ومقيم بالسعودية حاليًا لأداء مناسك الحج سيتعرض لمعاملة قاسية وظروف غير مناسبة.

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