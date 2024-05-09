طارق شوقي: صعب نعرف بيحصل إيه لما باب الفصل يتقفل (فيديو)

كتب- محمد أبو بكر:

أجاب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني السابق، على تساؤل عن أي مدى يمكن أن تساهم المناهج التعليمية في صناعة إنسان متطرف أو عالم.

وقال "شوقي"، إنه خلال فترة عمله، كان هناك نقاشا واسعا حول حول موضوع اللغة والدين.

وأضاف خلال تصريحات له في برنامج "تكوين"، أنه تمت مناقشة تجارب دول أخرى تُدرِّس القيم والأخلاق وتضع "الدين" خارج المدرسة، ولكن هذا الاقتراح واجه معارضة شديدة، وانتهت النقاشات باتخاذ قرار بإنشاء كتاب مدرسي خاص بالقيم واحترام الآخر من مرحلة رياض الأطفال إلى الصف السادس الابتدائي.

وأوضح وزير التعليم الأسبق: خدنا الدين جوا إطار عام المناهج واتكتب من جديد رغم وجود أفكار بدمج الدين الإسلامي والمسيحي في كتاب واحد بحيث نسلط الضوء للطفل على أوجه الاتفاق بين كل الأديان.

وأكمل وزير التعليم الأسبق: كنا بنبعد خالص عن الأمور الشائكة، وأثناء تأليفنا الكتب اشتغلنا جهد مضاعف وهو إننا نعمل لكل كتاب "دليل المعلم" في كل المناهج"، وقولنا للشركات اللي بتعمل كتب خارجية يوقفوا إصدارها ويعملوا دليل ولي الأمر؛ علشان الدائرة تتقفل؛ لأن كان نفسنا ولي الأمر يذاكر معانا ويكونوا عارفين أولادهم بياخدوا إيه، وكنا نتمنى هذا يحدث ولكنه بياخد وقت والنهاردة استجابته أعلى من اليوم اللي طلع فيه.

واستطرد "شوقي": أعطينا للمعلمين دليل المعلم، وتم تدريبهم من الشركة التي كانت تؤلف الكتب، ولكن مثل هذه النقلة تحتاج زمن حتى يقتنع بها المعلم، والثقافة الموجودة عند أجيال متدرجة من المعلمين صعب تتغير، وفيه فيه معلمين من جيل أقدم من الآخرين، وصعب التغيير العقائدي، وصعب نعرف بيحصل إيه لما باب الفصل يتقفل.

وأردف: في جزء من ثقافة المجتمع يفرض نفسه حتى في توصيل المعلومة، ولو كنا خدنا كورسات زي ما هي من دول أجنبية ونقلناها هتاخد الصبغة والثقافة بتاعتنا، ودا محتاج وقت أطول وعمر كبير علشان نغير الثقافة العامة، ولازم يكون فيه اتفاق لأن مفيش وزارة واحدة هتعرف تعملها.

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