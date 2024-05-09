وزير الري: زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات

كتب- عمرو صالح:

أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، حرصه على متابعة أعمال وحدة تحصيل مستحقات الوزارة خاصة في ظل وجود مستحقات للدولة لدى العديد من الجهات والأفراد، وهو ما يتطلب القيام باللازم لتحصيل هذه المستحقات بالتنسيق مع هذه الجهات، مع اتخاذ اللازم لتذليل التحديات التي تواجه مندوبي الحجز الإداري خلال أعمال التحصيل، مع تعزيز وظيفة الحجز الإداري من خلال التدريب التحويلي لسد العجز في أعداد مسئولي التحصيل بجهات الوزارة المختلفة.

وأشار "سويلم"، خلال اجتماعه مع مدير وحدة متابعة التحصيل بالوزارة ومسئولي الوحدة وأجهزة الشئون المالية والإدارية بالوزارة، إلى أهمية زيادة معدلات التحصيل لتوفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي للعاملين المتميزين بالتزامن مع تفعيل مواد القانون الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله طبقًا لمواد قانون الموارد المائية والري الجديد.

ولفت "سويلم"، إلى أن زيادة الإيرادات تساهم بقوة في تحسين منظومة التدريب وبناء القدرات وبرامج التدريب والمنظومة الصحية والتأمين على جميع العاملين بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تحقق خلال المرحلة الماضية في منظومة التحصيل ونسب تحصيل المستحقات لدى الجهات المختلفة والإجراءات المقترحة لزيادة هذه النسب.

كما تم عرض الرؤية الخاصة بتحفيز مندوبي التحصيل والقائمين على الإشراف على عملية التحصيل وكل من ساهم في النهوض بالعملية التحصيلية، والقواعد والآليات المقترحة لتحفيز المهندسين والعاملين القائمين على المنظومة، حيث وافق الدكتور سويلم، على قواعد التحفيز للمشاركين في المنظومة من جميع الإدارات على أن يكون المعيار الأساسي هو كفاءة الأداء.

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