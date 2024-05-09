"بيان".. أبرز المعلومات عن وحدة الأزهر لمواجهة الإلحاد والفكر اللاديني

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:



انتشرت خلال الساعات الماضية على "فيسبوك" أنباء بشأن تدشين فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وحدة "بيان" لمواجهة مؤسسة "تكوين".

وقال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، إن وحدة بيان تم تدشينها في مارس عام 2019، لنقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني في إطار الحوار المُتبادل.

وأضافي في تصريحات لمصراوي، الخميس، أن االوحدة تهدف إلى بناء وعي معرفيّ للوقاية من الشُّبهات، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع المتشكِّكين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم، وتأسيس منهج معرفي، وتقوية المناعة الفكريَّة لدى الشباب.

ويقدم "مصراوي" أبرز المعلومات عن وحدة "بيان" بالأزهر لمواجهة الإلحاد، على النحو التالي:

- تم تدشينها في مارس 2019، وتتبع مركز الأزهر العالمي للفتوى.

- مقرها بمركز الأزهر العالمي للفتوى بمشيخة الأزهر بطريق صلاح سالم.

- تستقبل الوحدة الراغبين في تلقي الاستفسارات بمقرها بمشيخة الأزهر.

- تتلقى الوحدة أسئلة الراغبين عبر خطها الساخن "19906".

- تضم نخبة من أعضاء مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية يشرف عليهم أساتذة من جامعة الأزهر متخصصون في العقيدة والفلسفة، وعلم النفس والاجتماع والصحة النفسية.

تهدف الوحدة إلى ما يلي:

- تقوية المناعة الفكريَّة لدى الشباب؛ للحد من الوقوع في براثن الإلحاد.

- نقد شبهات الإلحاد والفكر اللاديني في إطار الحوار المُتبادل.

- نشر الوعي بين أطياف المجتمع لا سيما الشَّباب.

- مدّ جسور التَّواصل لبناء جيل يعي مُتطلَّبات وطنه وأمَّته، قادر على تحقيق آماله وطُموحاته.

- بناء وعيٍ معرفيٍّ للوقاية من الشُّبهات، وتوفير مساحات آمنة للحوار مع المتشكِّكين، والعمل على إزالة المفاهيم المغلوطة لديهم.