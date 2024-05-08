الطقس غدًا.. "الأرصاد": شديد الحرارة بكافة الأنحاء وتدهور الرؤية بهذه المناطق

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الخميس 9 مايو 2024، والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، اليوم الأربعاء، إنه يسود غدًا الخميس، طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية، مائل للحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أغلب الأنحاء.

وأضافت "الهيئة"، أن حالة الطقس تشهد غدًا الخميس، اضطراب الملاحة البحرية، على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وسرعة الرياح تكون من 50 إلى 60 كم/س وارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 متر.

وأوضحت أن طقس غدًا الخميس، يشهد نشاطا للرياح المثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، تؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، على أقصى غرب البلاد، على فترات متقطعة.

وأشارت "الأرصاد"، أن الأحوال الجوية غدًا، تتأثر بأتربة عالقة نهارًا، على مناطق من جنوب الصعيد.

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