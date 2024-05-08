حدث في 8 ساعات| توجيه رئاسي بشأن مشروع مستقبل مصر وتطوير شامل للخطين الأول والثاني بالمترو

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إصدار جيه إل إل، شركة الاستشارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024، وقيام مركز الفلك الدولي بنشر أولى صور هلال شهر ذى القعدة 1445هـ.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

توجيه مهم من الرئيس السيسي بشأن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعقيد الدكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

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وزير النقل: تنفيذ خطة شاملة لتطوير الخطَّين الأول والثاني للمترو.. وتصنيع وتوريد 55 قطارًا

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأربعاء، اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، حيث تم مناقشة الميزانية العمومية وإقرار الحسابات الختامية والقوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 2023- 2022، وإقرار تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة .

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عمره 12 ساعة.. أول صور لهلال شهر ذي القعدة 1445 هـ

نشر مركز الفلك الدولي، صورة لهلال شهر ذي القعدة 1445 هـ، قبل استطلاع هلال الشهر الــ 11 من العام الهجري.

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أرقام صادمة.. ارتفاعات حادة في إيجارات وأسعار الشقق- تفاصيل

أصدرت جيه إل إل، شركة الاستشارات العقارية، تقريرها الجديد عن أداء سوق العقارات في القاهرة خلال الربع الأول من عام 2024 والذي أشارت فيه إلى الزيادة الكبيرة في ثقة المستثمرين على خلفية الطفرة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وما اتخذته الحكومة المصرية من خطوات ملموسة لتحقيق الاستقرار في سعر العملة، وهو ما يمثل نقطة تحول في النمو المستدام وتطور سوق العقارات في مصر.

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8 صور.. تفاصيل وتخصصات إنشاء فرع لجامعة الشارقة الإماراتية في مصر

التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، بوفد جامعة الشارقة برئاسة السفيرة مريم خليفة الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية.

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اسمع وتكلَّم.. وكيل الأزهر يدعو للاتحاد في مواجهة تيار جارف يسعى لهدم القيم الدينية

قال الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، إن النسخة الثالثة من ملتقى مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بعنوان "اسمعْ وتكلَّمْ" تمثل حلقةً جديدة في سلسلةٍ متَّصلةٍ بدأت نسختُها الأولى في شهرِ مايو عام 2018م، وتتأكَّدُ أهميَّةُ هذا الملتقى في ظلِّ عالمٍ مشحونٍ باشتباكاتٍ فكريَّةٍ، واستقطابٍ حادٍّ، ومحاولاتٍ مستميتةٍ لتدميرِ دولٍ وشعوبٍ باستخدامِ أساليبَ متنوِّعةٍ، تستهدفُ المادَّةَ الصُّلبةَ للوطنِ، وهم الشَّبابُ، وتسعى إلى قطعِ الشَّبابِ عن عقيدتِهم، وتاريخِهم، وهويَّتِهم.

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الحساب الختامي فيه عجز.. برلمانيون يوصون بعدم الموافقة على أي قروض للحكومة

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم الاستفادة من بعض القروض في الأغراض الخاصة بها وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بالقروض، وهو ما ورد ضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023.

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نشرته الجريدة الرسمية.. قرار حكومي جديد بشأن منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 29 لسنة 2024.

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"داخل قفص حديدي".. كيف يتم تأمين أوراق أسئلة امتحانات صفوف النقل؟

أعلنت الإدارات التعليمية في المحافظات المختلفة، أن أوراق أسئلة امتحانات صفوف النقل الترم الثاني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، مؤمنة، إذ يتم وضعها داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.

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"حجازي" يكرم أحد الطلاب المبتكرين بالتعليم الفنى ٢٠٢٤

كرّم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم و التعليم الفنى، اليوم، الطالب يوسف عبد المقصود محمد، بالصف الرابع تخصص فنى تركيب وصيانة طاقة شمسية بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الصيانة بمدينة نصر.

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