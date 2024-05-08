يساهم في تراجع الأسعار.. تفاصيل قرار "المركزي" بتوفير الدولار للمستوردين دون استثناء

كتبت -داليا الظنيني:

كشف المهندسس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، تفاصيل قرار البنك المركزي بإتاحة الدولار لجميع المستوردين دون استثناء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم، أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية؛ الأمر الذي يعرض بعض التجار لخسائر فادحة في السلع المعروضة للمستهلكين.

وأشاد بقرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف القيد بسجل المستوردين لمدة شهر، مشيراً الى أن بعض المستوردين كانوا يتلاعبون في القيمة الاستيرادية مما يعرض بعض التجار للخسائر، معقبًا: «احنا مع أي قانون لتحريك سوق الاستيراد».

وأشار إلى أن بعض الشركات كانت تلجأ لهذا الأمر لدخول بضائعها من الجمارك وسرعة الإفراج عنها وعدم الانتظار، والدخول بدون اعتماد مستندي، مؤكدًا أن قرار المركزي أصبح من خلاله يتم فرض غرامات على جميع المتلاعبين.

وأوضح أن نزول الأسعار على البضائع المستوردة يتم على مرحلة بطيئة، مشيرًا إلى أنه انعكس على الانخفاض في أسعار بعض السلع الغذائية ومنها الأسماك، متوقعًا استمرار تراجع هذه الأسعار في الفترة المقبلة.