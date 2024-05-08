بعد تطبيق منظومة الصرف الجديدة.. نصيب الفرد من السلع التموينية - مستند

كتب - محمد سامي:

خاطبت وزارة التموين والتجارة الداخلية، مديريات التموين في المحافظات التي شهدت منذ الأول من مايو الجاري، تطبيق منظومة صرف السلع التموينية الجديدة، لتوضيح نص الجدول الرسمي لتوزيع حصة بطاقات التموين وحصة الفرد في التموين، والتي يتم تنفيذها إلكترونيا من خلال الربط بين منظومة صرف السلع التموينية ومنظومة مراقبة المخزون.

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع التموينية لشهر مايو بواقع 50 جنيها لكل مواطن علي البطاقة حتى 4 أفراد و25 جنيه بداية من الفرد الخامس.

وحصل "مصراوي" على نص خطاب جدول توزيع حصة السلع التموينية على بطاقات التموين وفق منظومة صرف السلع الجديدة المقررة حتى الآن على منافذ التموين في 8 محافظات وهي القاهرة - الغربية - بورسعيد - الشرقية - سوهاج - الأقصر - أسوان - الفيوم.

و أقرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، على جميع التجار التموينيين وأصحاب منافذ مشروع جمعيتي، الحصول على كمية محددة من سلع الزيت والسكر والمكرونة وفق مبلغ التأمين لكل منفذ، على النحو التالي:

- حصة الزيت المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 55% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة السكر المستحق صرفه لمنفذ التموين تساوي 25% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة المكرونة المستحق صرفها لمنفذ التموين تساوي 15% من قيمة مبلغ التأمين.

- حصة السلع الأخرى من القائمة المتوفرة لدى المخزن تساوي 5% من قيمة مبلغ التأمين.

وأكدت مصادر في وزارة التموين، أن القرار لا يمس حصة الفرد في التموين من السلع المدعمة كما هي دون مساس، مؤكدة أنّه منذ اليوم الأول لصرف السلع التموينية لشهر مايو 2024، تم صرف لكل فرد على البطاقة زجاجة زيت واحدة بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وكيس سكر واحد بحد أقصى 6 أكياس سكر على للبطاقة الواحدة.