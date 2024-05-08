برلمانية: أين "المركزي للمحاسبات" من محاسبة المسؤولين والتنفيذيين بالمحافظات على إهدار المال العام؟

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسؤال برلماني إلى الجهاز المركزي للمحاسبات، بشأن الدور الذي يقوم به الجهاز في الرقابة على المحليات؛ لمحاسبة المسؤولين والتنفيذيين في المحافظات على إهدار المال العام.

وتساءلت متى، في بيان لها اليوم الأربعاء، عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على الموازنات التي تدخل إلى المحافظات وكل الهيئات والمديريات، ومدى صحة أوجه الإنفاق على هذه الجهات.

وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أن هناك عددًا من القرى في المحافظات؛ ينقصها العديد من الخدمات، مثل رصف الطرق وتوصيل شبكات المياه والصرف الصحي، الأمر الذي يؤثر على حياتهم اليومية بشكل سلبي، متساءلةً عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في مراقبة غلق المصانع الحكومية وقطاع الأعمال في جميع المحافظات على الرغم من وجود عمالة فيها.

وأكدت متى أن عدم قيام الجهاز المركزي للمحاسبات بدوره في المحليات ممثلة في مديريات التضامن والشباب والرياضة والتربية والتعليم والصحة، حرمَ عددًا كبيرًا من المواطنين من إجراء عمليات تركيب المفاصل وعدم توفير الألبان للأطفال المصابين بالحساسية ونقص المستلزمات الطبية بالمستشفيات ونقص الإنفاق على قطاع التعليم وتحسين مستوى الإنفاق على التعليم وعدم تعيين مدرسي الحصة الواحدة وحصولهم على مرتب لمدة شهرَين فقط طوال العام الدراسي واقتصاص مكافأة الموظفين.

وقالت النائبة إن جميع النواب من جميع المحافظات اشتكوا أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة ٢٠٢٤- ٢٠٢٥، بشأن وجود قصور من الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة على موازنات المحافظات والسوق المحلية، مطالبةً الجهاز المركزي للمحاسبات بأن يكشف عن كل المديريات الأكثر إنفاقًا ومتابعة أوجه الإنفاق؛ حتى يتسنى للمواطن رؤية ومحاسبة المسؤول الذي يهدر حقه.