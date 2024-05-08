برلمانى يدعو لإعادة النظر في الحد الأقصى للأجور لتلافي تجاوزه

كتب- نشأت علي:



قال النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، إن ملاحظات مجلس النواب، ولجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة بمثابة خطة عمل للحكومة.



جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.



وانتقد النائب، عدم التزام الحكومة بالتوصيات الصادرة من مجلس النواب، في شأن الحسابات الختامية، مشيرا إلى أن ملاحظات المجلس متكررة بشأن أداء الحكومة.



وتسائل عضو مجلس النواب: لماذا لا تأخذ الحكومة التوصيات البرلمانية بشأن الموازنة العامة للدولة؟.



ولفت زين الدين، إلى أن من بين الملاحظات ما يتعلق بتجاوز الحد الأقصى للأجور في عدد من الجهات، قائلا: لماذا لا يتم إعادة النظر في قيمة الحد الأقصى وزيادته حتى نتلاشى بذلك تجاوزه الموازنات المقبلة؟.



وأكد محمد زين الدين، أن هناك إشكالية كبيرة في عدم استغلال القروض والمنح، لاسيما وأنها تمثل أعباء كبيرة على الخزانة العامة للدولة، مشددا على ضرورة تحقيق الاستغلال الأمثل لهذه القروض للحفاظ على الاقتصاد الوطني.

