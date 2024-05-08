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أميرة أبو شقة ترفض الحساب الختامي للموازنة: الحكومة فشلت في أن تحفظ خزائن مصر

02:09 م الأربعاء 08 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

رفضت النائبة أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مؤكدة أن مَن يمسك خزائن مصر لازم يكون أمينًا، والحكومة فشلت في أن تحفظ خزائن مصر؛ بسبب كمية القروض التي في الموازنة وضرائب الجباية.. وغيرها .

وأضافت أبو شقة، في كلمتها في الجلسة العامة اليوم الأربعاء، المخصصة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، بأن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أكدت أن 350 مليون جنيه لم يستفاد منها، ومَن سيحاسب عليها؟

وهاجمت النائبة الصناديق الخاصة ووصفتها بأنها الصناديق السوداء، منتقدةً التصرف في المنح والقروض والمسائل المخصصة لها.

وتابعت أبو شقة: ما الفرق بين الناتج الاسمي والناتج الإجمالي؟ ضاربةً عرض الحائط بمبدأ شمولية الموازنة، ولهذه الأسباب أرفض الحساب الختامي رفضاً قاطعًا.

مجلس النواب أميرة أبو شقة الحساب الختامي للموازنة العامة
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