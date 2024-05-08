الحساب الختامي فيه عجز.. برلمانيون يوصون بعدم الموافقة على أي قروض للحكومة

كتب- نشأت علي:

انتقد عدد من أعضاء مجلس النواب، عدم الاستفادة من بعض القروض في الأغراض الخاصة بها وتأخر تنفيذ بعض المشروعات المرتبطة بالقروض، وهو ما ورد ضمن ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للسنة المالية 2022/ 2023.

جاء ذلك الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحسـاب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القـومية للإنتـاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.

وقال النائب محمد الوحش، إن هناك بعض القروض خصصت منذ سنوات عديدة يعود بعضها إلى عام 2016، ولم يتم الاستفادة بها، ومشروعات لم يتم الانتهاء منها لأنه بدون دراسات مستقبلية وجدول زمني، مثل مشروع برنامج تحسين خدمات المياه والشرب بـ299 مليون يورو، ومشروع دعم وتمويل الخط الأول لمترو الأنفاق، لم يتم شيء حتى الآن، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات أشارت إلى عدم الاستفادة من بعض القروض.

وأوصى "الوحش"، بعدم الموافقة على أي مشروعات قروض مستقبلية ما لم تكن مصحوبة بدراسات مستقبلية وجدول زمنى.

واتفق معه النائب أحمد حجازي، قائلا: "400 مليون يورو إجمالي القروض يتم دفع عليهم عمولة ارتباط والحسابة بتحسب دون استفادة من قروض، قروض منذ 9 و10 سنوات لم يتم الاستفادة منها، هناك جهد يبذل لكن هذا خطأ واضح وعيب مسئول يكون تحت يده مبالغ ولم يستغلها، أطالب بالتحقيق في هذا الأمر والمسئول يحاسب".



بدوره، قال النائب عاطف ناصر، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى: الحساب الختامي فيه عجز، ولازم يتم المتابعة من المجلس، ومتابعة القروض والاستغلال الأمثل للقروض والفرصة والفرصة البديلة، متابعا: الحساب الختامي فيه بعض مشاكل لكن نوافق عليه نتيجة الظروف والتحديات التي تواجهها الدولة.