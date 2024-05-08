بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة الحساب الختامي

كتب- نشأت علي:



بدأت قبل قليل الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.



وشهدت الجلسة أمس الثلاثاء، عرض تقرير اللجنة، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، ورد الدكتور محمد معيط، وزير المالية على الملاحظات.





