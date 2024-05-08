"داخل قفص حديدي".. كيف يتم تأمين أوراق أسئلة امتحانات صفوف النقل؟

كتب- محمد فتحي:

أعلنت الإدارات التعليمية في المحافظات المختلفة، أن أوراق أسئلة امتحانات صفوف النقل الترم الثاني التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء 8 مايو 2024، مؤمنة، إذ يتم وضعها داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين.

وبحسب الادارات، فإن العملية الامتحانية شهدت انضباطًا في اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، مع وجود تعليمات وتنبيهات بعدم اصطحاب التليفون المحمول مع الطلاب والملاحظين والتصدي لمحاولات الغش والحفاظ على سرية الامتحانات.

ووفقا للإدارات، فإنه يتم تأمين الأسئلة والإجابات داخل غرفة مغلقة بالحديد محكمة الغلق والتأمين، مع التأكد من كفاية وسلامة وسائل الأمن والسلامة بجميع اللجان، ومراجعة التوصيلات الكهربائية وفصل التيار الكهربي في نهاية كل يوم عن الحجرة المخصصة للكنترول والموجودة بها كراسات الإجابات.

وبدأت صباح اليوم الأربعاء، المدارس في استقبال الطلاب لأداء امتحانات نهاية العام الدراسي.

وانطلقت اختبارات صفوف النقل ضمن تقييمات نهاية الفصل الدراسي الثاني.

ونبهت المدارس على الطلاب بضرورة الالتزام بضوابط عقد الامتحانات وعدم إثارة أي مشكلات حتى لا يتعرض الطالب لإلغاء الامتحان.

وشددت على أنه تم تجهيز اللجان الامتحانية بشكل كامل ووضع ارقام الجلوس في مدخل المدرسة وتجهيز الأسئلة وطباعتها.

وانتهت المديريات التعليمية والإدارات والمدارس التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية، من تجهيز أسئلة امتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024 لصفوف النقل والشهادة الإعدادية.

وبحسب المديريات التعليمية، فإنه تم إعدادها من قبل اللجان الفنية وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وطباعتها وتغليفها من خلال وضعها في مظاريف حرصا على سريتها الكاملة حتى تصل للطلاب داخل لجان امتحانات نهاية العام.

ووفقا للمديريات، فإن الأسئلة تم وضعها وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية ومن كتاب المنهج الدراسي للفصل الدراسي الثاني وسوف تقيس مستويات الطلاب المختلفة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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