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BBC

مصدر رفيع: أبلغنا إسرائيل بخطورة التصعيد.. ومصر جاهزة لكافة السيناريوهات

10:02 م الثلاثاء 07 مايو 2024

وزارة الخارجية المصرية

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القاهرة - مصراوي:

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر رفيع المستوى قوله إنه جرى إبلاغ إسرائيل بخطورة التصعيد الراهن في منطقة رفح الفلسطينية.

وأكد المصدر أن "مصر جاهزة للتعامل مع كافة السيناريوهات".

وأشار إلى وجود توافق بين كافة الأطراف للعودة إلى المسار التفاوضي وإقرار هدنة في قطاع غزة.

كانت حركة حماس قد أعلنت موافقتها على اتفاق من ثلاث مراحل لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين، لكن الاحتلال أعلن مواصلة خطته لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية.

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