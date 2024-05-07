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مصدر رفيع المستوى: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل غزة

08:51 م الثلاثاء 07 مايو 2024

رفح

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القاهرة - مصراوي:
نقلت قناة "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رفيع المستوى، قوله إنه لا صحة "شكلًا وموضوعًا" لما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية بشأن تولي مصر أي مسؤوليات أمنية داخل قطاع غزة من أي نوع.

يأتي ذلك في الوقت الذي لا تزال الوفود القطرية والأمريكية تواصل مباحثاتها مع الوفد الأمني المصري ووفد حركة حماس؛ للاتفاق على المقترح المصري بشأن الهدنة في غزة.

وأشار المصدر، إلى أن الوفد الأمني المصري أكد لنظيره الإسرائيلي ضرورة وقف التصعيد تجنبا للعواقب السلبية المنتظرة جراء استمرار التصعيد في رفح الفلسطينية، منوهًا إلى استمرار الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة.

رفح غزة الاحتلال الإسرائيلي طوفان الأقصى
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