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رئيس النواب يحيل قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية

05:53 م الثلاثاء 07 مايو 2024

المستشار الدكتور حنفي جبالي

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القاهرة - أ ش أ:

أحال رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، في بداية الجلسة العامة للمجلس، قرارين جمهوريين باتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.

فقد أحال رئيس المجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 111 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق الخاص بمشروع "المساعدة الفنية التحضيرية لإدارة الحمأة في مصر" والممول بمنحة من بنك الاستثمار الأوروبي لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والموقع بتاريخ 31 ديسمبر 2023، كما أحال قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 127 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثالث لاتفاق "برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر" رقم EG-8645، والموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بتاريخ 25/12/2023.

حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب لجنة الشؤون الدستورية قرارين جمهوريين إدارة الحمأة في مصر بنك الاستثمار الأوروبي
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