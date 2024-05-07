مصدر رفيع المستوى: جهود مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في غزة

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مصري رفيع المستوى، أن مصر تحذر من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في غزة نتيجة العمليات الإسرائيلية وتبذل أقصى جهد للتوصل إلى هدنة شاملة،

وأوضح المصدر المصري رفيع المستوى، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل، أن القاهرة تستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر والولايات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات بهدف التوصل إلى هدنة شاملة في قطاع غزة.

وأكد المصدر المصري رفيع المستوى أن هناك جهودًا مصرية مكثفة مع مختلف الأطراف لاحتواء الوضع في قطاع غزة.