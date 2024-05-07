الثانوية العامة وقطع الكهرباء.. بيان حكومي بمواعيد جديدة لتخفيف الأحمال بدءًا من الغد - مستند

كتب- محمد نصار:

أصدرت الشركة القابضة لكهرباء مصر، بيانًا مهمًا، بشأن خطة تخفيف الأحمال خلال امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

وجاء بيان الشركة ردا على الطلب الوارد من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن عدم تنفيذ خطة تخفيف الأحمال المعتمدة حاليًا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 3 مساء، خلال فترة عقد الامتحانات بالمدارس على مستوى الجمهورية، وذلك من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.

وأكدت الشركة، أنه حرصا من الدولة على مصلحة الطلاب وانتظام سير العملية الامتحانية، وبناءً على التنسيق مع قطاع البترول، فقد تقرر تعديل خطة تخفيف الأحمال اليومية لتصبح من الساعة 3 مساء حتى الساعة 7 مساء موزعة على مستوى مناطق الجمهورية بحيث لا تزيد فترة الفصل لكل منطقة عن ساعتين وذلك بداية من تاريخ 8/5/2024 وحتى 20/7/2024.

اقرأ أيضًا:



15 صورة تشرح خطوات تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر بوابة خدمات المحليات



15 صورة لتطبيق التصالح على مخالفات البناء.. مصدر يكشف موعد التفعيل ورابط التحميل



متوفر لهذه الهواتف.. تفاصيل وموعد إطلاق تطبيق التصالح في مخالفات البناء

بـ19 صورة جديدة.. موعد بدء التشغيل التجريبي بالركاب لمحطات مترو "وادي النيل وجامعة الدول"



يظهر بعد ساعات.. البحوث الفلكية يصدر بيانا بشأن هلال شهر ذو القعدة1445

شاهد أحدث 39 صورة لمترو وادي النيل وجامعة الدول قبل افتتاحهما للجمهور

30 صورة من المراكز التكنولوجية.. إقبال كبير على التصالح في مخالفات البناء في اليوم الأول





